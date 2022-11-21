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Nazione, Gonzalez rinuncia alle vacanze per tornare in forma e non tornerà in Argentina per curarsi

Nico Gonzalez sarebbe pronto a rinunciare alle vacanze per tornare in forma alla ripresa con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2022 12:21
Nazione, Gonzalez rinuncia alle vacanze per tornare in forma e non tornerà in Argentina per curarsi -
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Nazione, Gonzalez rinuncia alle vacanze per tornare in forma e non tornerà in Argentina per curarsi

La Nazione analizza fa il punto sull'infortunio di Nico Gonzalez e il suo processo riabilitativo. L'argentino oggi andrà al Centro Sportivo per parlare con i medici della Fiorentina. Nico Gonzalez non avrà giorni di vacanza, si metterà subito alla ricerca della forma migliore. La possibilità di un suo rientro in Argentina per curarsi sembra davvero improbabile.

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