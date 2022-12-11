Nazione, Bologna su Maleh, la Fiorentina chiederà Dominguez in prestito con diritto di riscatto

I rossoblù hanno chiesto Maleh e la società viola ha rimesso sul piatto l’interesse per Dominguez

Parli del Bologna e subito il discorso scivola nella direzione di Maleh, l’altro elemento chiave per definire il mercato della Fiorentina. I rossoblù hanno chiesto il centrocampista e la società viola ha rimesso sul piatto l’interesse per Dominguez. In questo caso, per essere precisi, non è ancora possibile ipotizzare un automatismo con quello con la Samp per Sabiri, ma è comunque chiaro che il giorno in cui i viola si troveranno a discutere i termini giusti per far partire Maleh, sarà anche l’occasione per chiedere il prestito (con riscatto) di Dominguez.Maleh e il Bologna, insomma, ma anche in questo caso non mancano alternative. Una è ancora la Samp, l’altra potrebbe essere (a sorpresa) il Torino. Lo scrive La Nazione.

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