Con il Bologna invece si continua a parlare di Dominguez, il centrocampista che la Fiorentina aveva già chiesto in estate e per arrivare al quale potrebbero rivelarsi decisiva la ’pedina’ Maleh che considera in modo positivo la soluzione di Bologna. Lo scrive Tuttosport.

