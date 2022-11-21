La Nazione scrive: "La Fiorentina per avere Sabiri ha offerto alla Sampdoria sia Zurkowski che Maleh"

Secondo quanto riportato dalla Nazione la Fiorentina sta cercando di portare Sabiri a Firenze per rinforzare il reparto offensivo

Il QS - La Nazione, sulle pagine odierne, si concentra su quello che potrebbe essere uno dei primi acquisti nel prossimo mercato di gennaio per la Fiorentina. Il nome è quello di Sabiri, trequartista di proprietà della Sampdoria. I blucerchiati valutano il marocchino 15 milioni di euro, ma la sensazione è che se i viola si dovessero muovere per tempo, magari lasciando Sabiri in prestito alla Samp per sei mesi, il prezzo si potrebbe abbassare. Inoltre la Fiorentina avrebbe offerto anche l'inserimento di due contropartite tecniche: Zurkowski e Maleh. A gennaio manca ancora più di un mese, ma la Fiorentina sta già studiando i primi colpi da mettere a segno. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ

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