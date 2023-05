Il Lecce si salva, la Fiorentina sorride. Scatta il riscatto di Maleh, entrano nelle casse viola 6 milioni

Il Lecce vince a Monza per 0-1 e adesso Youssef Maleh è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Lecce. Con la salvezza della squadra di Corvino sono maturate le condizioni per il riscatto del centrocampista classe ’98 dalla Fiorentina, ceduto ai salentini a gennaio in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, nelle cui casse entrano 6 milioni di euro.

L’APPELLO DI ITALIANO DOPO LA PARTITA