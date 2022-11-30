Gazzetta dello Sport, il Bologna mette gli occhi su Maleh. Contatti avviati tra le società

Il Bologna pensa a Youssef Maleh. Stando quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club emiliano avrebbe individuato nel centrocampista della Fiorentina il profilo ideale d...

Il Bologna pensa a Youssef Maleh. Stando quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club emiliano avrebbe individuato nel centrocampista della Fiorentina il profilo ideale da regalare a Thiago Motta.Nessuna possibilità di eventuali scambi con Dominguez o Arnautovic, ma l'interesse è forte e i sondaggi sono stati avviati.

https://www.labaroviola.com/fiorentina-ha-opzione-di-rinnovo-contratto-di-amrabat-fino-al-2025-verra-proposto-adeguamento/194263/