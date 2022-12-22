TMW, Maleh è seguito da Spezia, Bologna e Sampdoria. La Fiorentina potrebbe cederlo a gennaio
Youssef Maleh non può certamente essere contento del suo inizio di stagione con la Fiorentina, il marocchino non ha quasi mai giocato
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 18:37
Come riportato da TMW, nel caso in cui la Fiorentina dovesse cedere a gennaio sia Zurkowski, con Empoli e Salernitana le principali indiziate per il suo acquisto, e Maleh che è seguito da Bologna, Spezia e Sampdoria, allora i viola potrebbero tornare a bussare alla porta del Verona per Tameze, vecchio obiettivo che secondo Tuttosport è tornato di moda nelle ultime ore.
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