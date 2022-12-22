TMW, Maleh è seguito da Spezia, Bologna e Sampdoria. La Fiorentina potrebbe cederlo a gennaio

Youssef Maleh non può certamente essere contento del suo inizio di stagione con la Fiorentina, il marocchino non ha quasi mai giocato

Come riportato da TMW, nel caso in cui la Fiorentina dovesse cedere a gennaio sia Zurkowski, con Empoli e Salernitana le principali indiziate per il suo acquisto, e Maleh che è seguito da Bologna, Spezia e Sampdoria, allora i viola potrebbero tornare a bussare alla porta del Verona per Tameze, vecchio obiettivo che secondo Tuttosport è tornato di moda nelle ultime ore.

TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL LUGANO

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