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TMW, Maleh è seguito da Spezia, Bologna e Sampdoria. La Fiorentina potrebbe cederlo a gennaio

Youssef Maleh non può certamente essere contento del suo inizio di stagione con la Fiorentina, il marocchino non ha quasi mai giocato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 18:37
TMW, Maleh è seguito da Spezia, Bologna e Sampdoria. La Fiorentina potrebbe cederlo a gennaio - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Come riportato da TMW, nel caso in cui la Fiorentina dovesse cedere a gennaio sia Zurkowski, con Empoli e Salernitana le principali indiziate per il suo acquisto, e Maleh che è seguito da Bologna, Spezia e Sampdoria, allora i viola potrebbero tornare a bussare alla porta del Verona per Tameze, vecchio obiettivo che secondo Tuttosport è tornato di moda nelle ultime ore.

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