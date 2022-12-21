Top e flop della Fiorentina contro il Lugano: Amatucci migliore in campo, Castrovilli meraviglioso ritorno con gol

Fiorentina di scena in campo contro il Lugano per l'ultima amichevole ufficiale, i migliori e i peggiori della squadra viola

Fiorentina in campo contro il Lugano per l’ultima amichevole ufficiale prima del ritorno in campo in serie A il 4 gennaio contro il Monza. La partita inizia con la squadra viola che soffre particolarmente nei primi 5 minuti con gli svizzeri che vanno due volte vicino al gol. Fiorentina che poi va in vantaggio grazie al gol di Duncan cre con un grande tiro da fuori area ha trovato la rete dopo l’appoggio di Ikonè. Raddoppio che arriva pochi minuti dopo grazie ad una grandissima azione personale di Amatucci che scambia con i compagni e poi serve Ikonè che non deve fare altro che spingere la palla in rete.

Lugano che accorcia le distanze al minuto 21 dopo un liscio clamoroso di Milenkovic che ha cercato l’anticipo a metà campo, mancando la palla, ha spalancato il campo per gli avversari. Al minuto 24 Jovic si mangia un gol a porta praticamente spalancata da pochi passi dopo bella azione con i tocchi di Milenkovic, Dodò e Saponara. Da segnalare un bruttissimo fallo del 77 Macek su Dodò, l’arbitro non ha avuto esitazioni ed ha estratto il cartellino rosso.

Secondo tempo che si apre con il cambio nella file viola con Kouamè che ha preso il posto di Ikonè subito al minuto 45. Al minuto 57 arriva il terzo gol con Barak che di sinistro batte il portiere che nell'occasione non è proprio irreprensibile. Sempre Barak che 4 minuti dopo segna la sua personale doppietta, cross di Terzic che pesca il trequartista, il portiere prima para il suo colpo di testa ma poi in ribattuta Barak mette dentro con un pallonetto da pochi passi. Quinto gol al minuto 64 con Milenkovic che tirato in porta da fuori area con un tiro potente, basso e angolato fissando il risultato sul 5-1, prima del 6-1, proprio nell'ultimo minuto di gioco firmato da Castrovilli che con un grande pallonetto da dentro l'area di rigore beffa il portiere

Ecco top e flop della squadra viola

Amatucci, il giovane viola classe 2004 è il grande protagonista del secondo gol viola ma non solo. Ha scambiato la palla con tecnica e velocità per tutta la partita, fa viaggiare sempre molto bene il pallone con qualità. Il ragazzo si prende alla grande la scena sfruttando l'occasione che mister Italiano gli concede

Barak, Il suo primo tempo non è stato brillantissimo ma nel secondo tempo ha segnato due gol mostrando una voglia di attaccare la portare da centravanti

Castrovilli, il suo ritorno in campo al minuto 74 è una grande notizia per tutti. Si era fatto male lo scorso 16 aprile e dopo 8 mesi il suo ritorno è una splendida notizia. Schierato a centrocampo sul centro-destra, ha scambiato con i compagni diversi palloni e al minuto 80 si è anche reso protagonista di una bella accelerazione centrale. Segna un gol meraviglioso al 90' con un meraviglioso pallonetto da dentro l'area di rigore.

Jovic, un'ora di gioco per il serbo che non ha affatto bene. Il centravanti è sembrato lento e impacciato sbagliando diversi gol ma non solo. Jovic era sempre in ritardo anche nei movimenti

Dodò, non brilla il terzino brasiliano non entrando mai nel vivo del gioco in una gara particolarmente offensiva

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