Il Lecce piomba su Youssef Maleh. Come riportato da Gianluca Di Marzio. Il centrocampista classe 1998, in uscita dalla Fiorentina, è il primo nome nella lista degli obiettivi di mercato della squadra salentina. Sono già stati avviati i primi contatti tra le due società per cercare di trovare un accordo.

