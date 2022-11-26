Nazione, il Bologna piomba su Maleh e pensa al prestito: Dominguez il giocatore che arriverà in viola?

Tutto è partito dal confronto per il prestito di Maleh

Si è parlato - come detto - con il Bologna. Tutto è partito dal confronto per il prestito di Maleh. La Fiorentina ha ascoltato i rossoblù e (sicuramente) ha messo sul piatto nomi di giocatori che potrebbero interessarle. Il ds Sartori ha fatto un riferimento ad Arnautovic (definindolo incedibile in modo assoluto), quindi la Fiorentina potrebbe riprendere in considerazione - proprio come fu nello scorso gennaio - la possibilità di arrivare a Dominguez. Lo scrive La Nazione.

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