TMW, Maleh al Lecce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 6 milioni

Youssef Maleh sarà presto un giocatore del Lecce. Il club salentino è vicinissimo all’ingaggio del centrocampista di proprietà della Fiorentina. Un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza con il club viola che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, incasserebbero in totale – fra prestito oneroso e riscatto – 6 milioni di euro. Il giocatore domani sarà a Lecce per sostenere le visite mediche con i giallorossi.

