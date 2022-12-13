Nazione, non solo Bologna, il Torino piomba su Maleh: può lasciare la Fiorentina in prestito

Non mancano sicuramente le pretendenti per Maleh

Youssef Maleh continua a essere nel mirino del Bologna che potrebbe decidere di farlo rientrare in un’operazione per portare Nico Dominguez alla Firenze. Ma il giro pianificato e abbozzato ha un cliente in più. Già, perché il Torino sarebbe interessato al centrocampista ex Venezia che, dopo un inizio praticamente sempre titolare, è piano piano sparito dai radar di Italiano che gli ha dato meno spazio. Ecco perché la voglia di ritrovare stimoli e minuti in campo e la piazza granata – sempre in prestito – potrebbe essere la destinazione gradita. Anche se i rapporti tra le due società sono sempre tiepidi. Sfumature, perché la trattativa potrebbe comunque decollare. Lo scrive La Nazione.

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