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Tuttosport, Maleh in uscita dalla Fiorentina: partenza possibile già a gennaio. Ci pensa il Torino

Parabola discendente per Youssef Maleh. Partito come titolare inamovibile all'interno dello scacchiere di inizio stagione di Vincenzo Italiano, il centrocampista marocchino è scivolato, mano a mano, s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2022 14:45
Tuttosport, Maleh in uscita dalla Fiorentina: partenza possibile già a gennaio. Ci pensa il Torino - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Parabola discendente per Youssef Maleh. Partito come titolare inamovibile all'interno dello scacchiere di inizio stagione di Vincenzo Italiano, il centrocampista marocchino è scivolato, mano a mano, sempre più indietro nelle gerarchie viola. Con tutta probabilità il giovane viola lascerà la Fiorentina a gennaio, non avendo mai trovato spazio a sufficienza. Tante le squadre interessate all’ex Venezia, alle quali si sarebbe aggiunta anche il Torino. Come riporta Tuttosport, il ds granata Vagnati lo avrebbe inserito nella lista dei possibili sostituti di Lukic.

AMRABAT RIVELA: “FACCIO FATICA A CAMMINARE, GIOCARE OGNI 3 GIORNI È COMPLICATO, NON POSSO FERMARMI”

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