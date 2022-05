Maleh triste: “Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, meritavamo almeno il pareggio”

Ai canali della Fiorentina ha parlato il centrocampista viola Maleh. Questo il suo parere sulla partita della sua squadra:

“C’è tanto rammarico. Abbiamo fatto una grande partita contro un ottima squadra, peccato non essere riusciti a vincere. Abbiamo fatto ciò che ci ha detto il mister, ritrovando più energie. Il Milan lotta per qualcosa di importante e se sbagli ti puniscono. Dobbiamo imparare a non commettere più errori e fare meglio. Tutta la squadra ha giocato bene. Peccato, potevamo portare a casa almeno un punto. Abbiamo preso il gol nel nostro momento migliore. Questo fa parte del calcio, basta fare un errore e ti puniscono”.

