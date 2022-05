Brovarone stronca Nico Gonzalez: “Ha un corpo da campione e una testa che non funziona calcisticamente”

L’intermediario Bernardo Brovarone al Pentasport ha parlato della sconfitta della Fiorentina con il Milan stroncando un po’ gli esterni viola. Questo il suo parere:

“Amrabat mi ha definitavamente deluso, non saprei cosa farmene e poi ci sono delle individualità che andranno esaminate. Nelle ultime partite non siamo mai riusciti a segnare… Nico Gonzalez? E’ un problema che si suddivide in due parti: ha un corpo da campione e una testa calcisticamente mal pensante. Non ha idea delle giocate da fare non calcia mai, gioca troppo lontano dalla porta e anche Italiano ha delle colpe in questo. Purtroppo per me questo è un difetto incorreggibile anche se ha solo 24 anni. Un altro viola è identico a Nico: Sottil ha delle qualità atletiche eccezionali però alla fine va avanti testa bassa e dribbling…”

