Gazzetta, il Bologna piomba su Maleh, poco spazio nella Fiorentina può partire: in due mesi ha giocato 33’

Thiago Motta ha messo gli occhi su Maleh per rinforzare il centrocampo rossoblù

Ma il comparto di mercato del Bologna (Sartori-Di Vaio) prosegue nel proprio lavoro con la chiara la ricerca di 3 identikit sulla fascia sinistra, quindi un terzino, un’ala che stimoli Barrow ma anche un interno: ruolo per il quale è emerso Youssef Maleh. L’interessamento per l’interno viola nasce dalla volontà di Thiago Motta di “ristrutturare” tutta la zona di sinistra. in questa stagione ha trovato ben poco spazio (33’ negli ultimi due mesi) e il cambio di modulo di Italiano (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) potrebbe sì rilanciarlo ma anche “sbolognarlo”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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