Maleh: “Nato a 30 km da Bologna, il gol è stato destino. Volevo il gol nonostante gioco poco”

Così Youssef Maleh, centrocampista del Venezia, a DAZN dopo la partita vinta in casa del Bologna: “Forse è un segno del destino, comunque sono felicissimo di questo primo gol. Lo cercavo da un bel po’ di partite nonostante non sto giocando molto. Il mister ci dà indicazioni per far esprimere le nostre qualità, aver vinto oggi è importantissimo ma dobbiamo dare continuità. Ha un soprannome? Qua mi chiamano Yus. Italiano simile a Zanetti? Qualche idea è diversa ma in comune c’è il voler giocare palla a terra” conclude Maleh. Lo riporta TMW

