Radio Bruno, Amrabat e Maleh sono a Firenze: saranno a disposizione per l’allenamento odierno

Buone notizie per Sofyan Amrabat e Youssef Maleh. Stando a quanto riportato da Radio Bruno, i due centrocampisti della Fiorentina, dopo aver vissuto momenti “difficili” col Marocco in Guinea, sono già rientrati a Firenze tra la serata e la notte di ieri. Oggi pomeriggio saranno a disposizione di mister Vincenzo Italiano per ricominciare con gli allenamenti di squadra verso la partita di Bergamo di sabato sera.

LEGGI ANCHE: