Dal Centro Sportivo, Nico e Zurkowski out per la rifinitura, Sottil e Maleh si allenano a parte

Arrivano le prime indiscrezioni dal Centro Sportivo Davide Astori dove la Fiorentina sta svolgendo la rifinitura in vista del match di domani sera contro il Basaksehir. Assenti alla seduta mattutina Nico Gonzalez, alle prese con l’infortunio rimediato nell’ultima partita con l’Inter, e Zurkowski. Piccoli sprazzi di luce per Sottil che torna ad allenarsi solo a parte dopo i problemi alla schiena che lo hanno frenato in questo avvio di stagione. Anche Maleh non ha preso parte al lavoro con il gruppo ed ha svolto un allenamento differenziato.

TUTTO ANCORA APERTO NEL GIRONE