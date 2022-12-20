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Tuttosport, Sabiri alla Fiorentina? Maleh o Zurkowski più conguaglio la carta per la Samp 

Sul taccuino della Fiorentina c'è sempre Sabiri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 09:49
Tuttosport, Sabiri alla Fiorentina? Maleh o Zurkowski più conguaglio la carta per la Samp  -
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Sull'agenda viola resta sempre cerchiato il nome del sampdoriano Sabiri, altro nazionale marocchino messosi in evidenza ai Mondiali: la cessione di Maleh o Zurkowski più conguaglio potrebbe essere il grimaldello. Lo scrive Tuttosport. 

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