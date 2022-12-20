Tuttosport, Sabiri alla Fiorentina? Maleh o Zurkowski più conguaglio la carta per la Samp
Sul taccuino della Fiorentina c'è sempre Sabiri
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 09:49
Sull'agenda viola resta sempre cerchiato il nome del sampdoriano Sabiri, altro nazionale marocchino messosi in evidenza ai Mondiali: la cessione di Maleh o Zurkowski più conguaglio potrebbe essere il grimaldello. Lo scrive Tuttosport.
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