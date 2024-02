Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha intervistato Youssef Maleh, centrocampista dell’Empoli: “Qualche rimpianto dopo l’avventura a Firenze? No. Posso solo ringraziare la Fiorentina perché mi ha portato in Serie A, ma avevo bisogno di una continuità che a Firenze non potevo avere. Differenza tra Empoli e Firenze? A Empoli c’è tanta passione da parte dei tifosi, così come a Firenze, ma qui sono concessi errori. Alla Fiorentina un po’ meno”.