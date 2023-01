Baroni entusiasta dell’ex Fiorentina Maleh: “Sono contentissimo, è la mezzala che volevo”

L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato così nella conferenza stampa post partita con lo Spezia (terminata sul risultato di 0-0) del nuovo acquisto Youssef Maleh che arriva proprio dalla Fiorentina . Ecco le sue parole sulla prestazione del centrocampista marocchino:

Come giudica Maleh?

“Sono contentissimo. Al di là della prestazione, più che sufficiente, guardo oltre e so dove può arrivare. Deve lavorare, gli manca minutaggio dato che ha giocato poco quest’anno. Non possiamo aspettarlo, deve ritrovarli giocando e allenandosi forte, come gli ho chiesto. Per me abbiamo trovato la mezzala che volevo, ci può dare un contributo importantissimo”.

A riportarlo è TMW.

