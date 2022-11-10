Amrabat se ne va in Qatar ai mondiali. Maleh invece resta a casa deluso, il suo posto lo prende Sabiri
Grande gioia per Amrabat che con il suo Marocco vola al Mondiale, delusione enorme invece per Maleh
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 12:42
Il Marocco ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali di Qatar 2022: nessuna sorpresa per quanto riguarda i viola. Il metronomo della Fiorentina Amrabat convocato come da previsioni, mentre Maleh che invece non ce la fa, sopravanzato dal doriano Sabiri. Al numero 14 fatali le panchine rimediate nelle utile settimane.
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