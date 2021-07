Michele Fratini premiato al prestigioso Gran Galà “Le Stelle del Calcio” a Paestum

Anche un fiorentino tra i protagonisti del Gran Galà “Le Stelle del Calcio”, il premio annuale che si svolge ogni anno a Paestum, e assegna i riconoscimenti ai personaggi del mondo del pallone. Tra i premiati c’era anche Michele Fratini, intermediario e talent scout, che ha ricevuto il premio insieme, tra gli altri, al presidente della Lega Pro, Francesco Girelli, all’allenatore Fabrizio Castori che ha portato la Salernitana in A. Riconoscimenti anche per il Milan e al giovane Matteo Gabbia. Ospite d’onore Giancarlo Antognoni. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

Michele Fratini ha collaborato con noi di Labaroviola.com realizzando delle preziose schede tecniche relative ai neo acquisti della Fiorentina. Un premio di buon auspicio anche per la piattaforma che l’intermediario di mercato metterà in piedi.

