FIORENTINA AGLI EUROPEI PER PUSCAS? L’INDISCREZIONE DI LABARO PRENDE CORPO. LA FOTO

Di Gabriele CaldieronIn quel di Bologna agli Europei Under 21, oggi è spiccato senz’altro il nome di George Pușcaș, classe ‘96, attaccante purosangue capace oggi di realizzare due reti contro la Germa...

Di Gabriele Caldieron

In quel di Bologna agli Europei Under 21, oggi è spiccato senz’altro il nome di George Pușcaș, classe ‘96, attaccante purosangue capace oggi di realizzare due reti contro la Germania che si, ha poi vinto 4-2 la semifinale (che si giocherà ad Udine il 30 Giugno) ma ha dovuto sudare. Il giocatore è attualmente in forza al Palermo con l’Inter che possiede un diritto di riacquisto ma occhio alla penna: il caos dei rosaneri, che ad oggi non conoscono quale sarà il loro futuro, potrebbe portare ad un fallimento e la consequenziale catena innescata, che porterebbe il giocatore a liberarsi a “costo zero” da qualsiasi vincolo.

E quindi Fiorentina allertata.

Nelle settimane scorse vi avevamo parlato di Michele Fratini, (CLICCA PER LEGGERE LA NOTIZIA) uomo che ha collaborato con Antognoni ai tempi della FIGC che potrebbe essere prossimo ad entrare in Fiorentina. È amico di Pradè ed oggi la foto che vi postiamo, ci porta ad avere una piccola grande conferma: è andato in avanscoperta per la squadra gigliata? Chissà.

Ma la foto che ci giunge dal nostro inviato (e che alleghiamo al termine dell’articolo) in compagnia di Victor Becali, (famiglia che aveva al tempo la procura di Adrian Mutu) fa pensare anche ad un altro giocatore: Florinel Coman, seguito appunto dai Becali. Il giocatore è un esterno classe ‘98, oggi in campo dal 55’ della ripresa.

E Puscas? In tribuna vi erano presenti, a colloquio proprio con Fratini, Oscar Damiani, il procuratore di George, e l’Avv. Cecere. Che si sia parlato di un approdo a Firenze?

Insomma: se la notizia di Fratini in Fiorentina verrà ufficializzata dal 1 Luglio, questa “gita fuori porta” è assai riconducibile a questi due nomi sopracitati, senz’altro Antognoni e Pradè avranno avuto qualche referenza. Ci scommettiamo...