L’intermediario Michele Fratini ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Tika Taka. Queste le sue parole:

“Maurizio Sarri in viola se rompe con la Lazio? Non l’ho detto io, ma l’amico Furio Valcareggi. E’ una considerazione nata per gioco al telefono tra di noi, perché sia Sarri che Italiano hanno lo stesso procuratore, cioè il potente Fali Ramadani”.

KOKORIN LASCERA’ LA FIORENTINA A GIUGNO?