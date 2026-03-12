Fratini: “Per battere il Rakow bastano le seconde linee. Fazzini e Fortini hanno grandi qualità”

L’imprenditore e tifoso viola, Sandro Fratini è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida di questa sera contro il Rakow: “Io non rinuncerei mai a nulla. Questo obiettivo è alla nostra portata. La testa fa tutto, la determinazione, la voglia, quindi io non rinuncerei a nulla. Sono ragazzi giovani, che fanno di mestiere questo. Penso che questi ragazzi siano capaci di ambire su più fronti. Io quando ero giovane facevo tre partite alla settimana. Ovviamente non è paragonabile, perché ero nei dilettanti e giocavo per divertimento”.

Aggiunge: “Io ritengo che siamo competitivi. I nostri giocatori sono all’altezza della situazione rispetto agli altri. Sono fiducioso”.

Sulle seconde linee: “Sono giocatori in cui io credo. Fazzini e Fortini sono giocatori con possibilità e qualità importanti. Rimango fiducioso sulle loro qualità tecniche. Secondo me hanno una marcia in più rispetto agli avversari. Queste seconde linee nell’andata contro lo Jagiellonia hanno fatto un’ottima figura. Tutto dipende dalla concentrazione e dalla fame che hanno. È importante quello che hai dentro, che poi ti porta a ottenere il risultato”.