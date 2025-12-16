Fratini: “Alla Fiorentina serve Giuntoli. È fiorentino, sa stare in mezzo al traffico e riesce ad unire i gruppi”

Michele Fratini, operatore di mercato e scout, è intervenuto a Radio FirenzeViola dopo la sconfitta Viola contro il Verona.

Le sue parole su un nuovo acquisto in società: “Servono dirigenti operativi che facciano mercato. Serve un direttore esecutivo. Dirigenti che abbiano una storia. Giuntoli anni fa portò il Carpi fino alla Serie A. Uno come lui è abituato a stare in mezzo al traffico. Questi calibri servono alla Fiorentina. Quando Giuntoli chiama, la gente risponde. Poi servirebbe qualcuno che conosca il toscano, non solo i fiorentini. Servono persone che conoscono le botteghe, le persone, qualcuno che unisca. Bisogna lottare insieme, anche con i calciatori che abbiano la voglia di svoltare. Il tempo c’è ancora”.