Fratini: “Ho parlato con Goretti. Io prenderei subito Turnbull del Cardiff e Guarino dell’Empoli”

Il talent scout, Michele Fratini, è intervenuto a Radio FirenzeViola parlando di Giancarlo Antognoni e del mercato di gennaio: “Io ad Antognoni farei fare il direttore generale, era con l’U21 insieme a Comuzzo e Fortini, che sono impegnati in Polonia e Montenegro. E’ sempre vicino ai ragazzi della Nazionale della Fiorentina. Per me Giancarlo è il calcio, è già stato alla Fiorentina senza mai essere compreso. Gasperini ha instaurato un’empatia con i giocatori, ma ha trovato una grande società, la Roma senza attaccanti è la miglior difesa, nonostante sia sempre stato un allenatore che ha concesso. La società Roma è composta bene dalla panchina al direttore sportivo”.

Sul mercato di gennaio: “Manca il regista. Ho chiamato Goretti per dirgli che ci sono dei giocatori in giro per il mondo, che costano poco. Diamo fiducia a Goretti, perché non conosce la piazza e deve essere aiutato. Gli ho mostrato la mia vicinanza, perché da soli si lavora peggio. Io dico che bisogna stare vicino ai giocatori, perché nonostante i soldi che prendono, c’è un aspetto psicologico. I vecchi non fanno da leader, non aiutano i giovani, quando Pioli se n’è andato nessuno ha parlato. Secondo me dovrebbe vedere chi ha in accumulo e i giocatori che non rendono vanno mandati via. C’è un giocatore, classe ’99, ex Celtic, che si chiama David Turnbull, che gioca nel Cardiff come regista. E’ da prendere subito. Con 10 milioni va preso. Io un Fagioli o un Gudmundsson in queste condizioni li venderei perché non rendono”

Ha poi concluso con un nome per la difesa: “Gabriele Guarino. Io lo prenderei subito, anche se dall’Empoli non sono arrivati grandi giocatori. Fosse per me giocatori come Rubino e Harder gli farei ritornare dal prestito a gennaio”.