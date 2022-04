Fratini: “Italiano rimarrà alla Fiorentina con l’Europa. Altrimenti possibile lo scambio con Sarri”

Michele Fratini, intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana in occasione di Fiorentina-Udinese per parlare del futuro del tecnico Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Italiano vuole aspettare, se andrà in Europa non avrà dubbi a rimanere a Firenze. In caso contrario forse potrebbe rivedere qualcosa, ricordiamoci che gli hanno tolto il bomber a metà stagione. Ritengo plausibile comunque lo scambio Italiano–Sarri, nel caso in cui la Lazio andasse in Europa al posto della Fiorentina”.

LEGGI ANCHE: