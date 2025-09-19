19 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:09

Corriere dello Sport, Gud, Fazzini e Nicolussi Caviglia: Fiorentina adesso la qualità

Stefano Pioli studia delle novità in vista del delicato match casalingo contro il Como.

Pioli studia una Fiorentina differente per cancellare i difetti emersi nelle prime tre giornate di campionato.
Tre calciatori si scaldano per cambiare la rotta viola: Albert Gudmundsson, Jacopo Fazzini e Hans Nicolussi Caviglia. L’inserimento del regista ex Venezia porterebbe allo spostamento di Fagioli ad un ruolo da mezzala con meno compiti tattici che hanno depotenziato il potenziale dell’ex centrocampista bianconero.
Gudmundsson e Fazzini si candidano come partner di Moise Kean per dare frizzantezza ed imprevidibilità all’attacco, come recita il Corriere dello Sport.
Stefano Pioli cerca nuove soluzioni per una Fiorentina a caccia del primo successo in campionato in una partita molto delicata contro un’avversaria diretta per la qualificazione alle prossime coppe europee.

