Condizioni Saponara, comunicato ACF: ''Problema al piede sinistro, non c'entra con infortunio alla caviglia''

L'Acf ha diramato nel pomeriggio di oggi un comunicato ufficiale sulle condizioni di Saponara:“Il calciatore Riccardo Saponara sta svolgendo un percorso di lavoro differenziato a causa di una metatars...

L'Acf ha diramato nel pomeriggio di oggi un comunicato ufficiale sulle condizioni di Saponara:“Il calciatore Riccardo Saponara sta svolgendo un percorso di lavoro differenziato a causa di una metatarsalgia del piede sinistro insorta nei giorni scorsi.

Il quadro clinico attualmente non gli consente di svolgere a pieno la regolare attività con il resto del gruppo. Le condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Si precisa inoltre che l’attuale quadro clinico non ha nessuna relazione con il precedente infortunio alla caviglia”.