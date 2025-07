Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha parlato con il procuratore di Caviglia. Interessa a Villareal e Ajax”

Alessandro Lucci, grande amico di Pradè, oltre ad essere il procuratore di Kean è quello di Nicolussi Caviglia, nome chiacchierato per il centrocampo della Fiorentina. Il Corriere dello Sport spiega che la Fiorentina avrebbe avuto un dialogo esplorativo per il ragazzo con il suo entourage. Il ragazzo ha un contratto col Venezia fino al 2029, ma sarebbe voglioso di tornare a giocare in Serie A, dove ha ben figurato l’anno scorso. Sul giocatore si registra l’interesse anche di Villareal e Ajax. Chissà che durante i discorsi per il rinnovo di contratto di Kean non salti fuori anche l’argomento Caviglia.