Da Venezia: piace Brekalo per la trequarti di Di Francesco. C'è l'interesse anche dell'Empoli

Il Venezia è a caccia di rinforzi anche per la trequarti, dove non basterà il solo Gaetano Oristanio per riuscire ad avere le giuste rotazioni in questo campionato di Serie A. Il direttore Antonelli s...

Il Venezia è a caccia di rinforzi anche per la trequarti, dove non basterà il solo Gaetano Oristanio per riuscire ad avere le giuste rotazioni in questo campionato di Serie A. Il direttore Antonelli sta scandagliando il mercato a caccia dell'occasione giusta, magari cercando anche di dare esperienza a una squadra che sembra ancora peccare da questo punto di vista. Stando quanto riportato da Tutto Venezia Sport, il nome nuovo è quello di Josip Brekalo, ragazzo in uscita dalla Fiorentina, dove è fuori dal progetto tecnico. Dopo annate ottime tra Wolfsburg e Torino, il croato ha vissuto un periodo abbastanza opaco, parzialmente interrotto da alcune discrete prestazioni in patria con la divisa dell'Hajduk Spalato, club che però non è riuscito a riscattarlo. Adesso il classe 1998 va a caccia di una nuova avventura per ritrovarsi e oltre ai lagunari piace anche all'Empoli di D'Aversa.

FURTI NELLA NOTTE AL VIOLA PARK, RUBATI OGGETTI PERSONALI NEL PADIGLIONE GIOVANI. CARABINIERI AL LAVORO

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