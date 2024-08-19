Furti nella notte al Viola Park, rubati oggetti personali nel padiglione giovani. Carabinieri al lavoro

Furti al Viola Park durante la notte. La Fiorentina ha sporto denuncia e i Carabinieri sono già sulle tracce dei responsabili

Nella notte appena trascorsa, il Viola Park è stato teatro di un episodio di cronaca che si distanzia dalle consuete notizie sportive. Alcuni malintenzionati sono riusciti a introdursi all'interno della struttura, trafugando diversi oggetti personali appartenenti ai calciatori e allo staff.

L'area colpita dal furto è stata il Padiglione Giovani e, sebbene non siano ancora stati diffusi dettagli precisi sulla natura e sul numero degli oggetti rubati. La Fiorentina ha sporto denuncia e i Carabinieri hanno già avviato le indagini. Gli inquirenti sono al lavoro per analizzare la scena del crimine, raccogliendo ogni possibile indizio che possa condurre all'identificazione dei responsabili. Secondo le prime indiscrezioni, le forze dell'ordine sarebbero già sulle tracce dei colpevoli.

De Siervo: “È possibile iniziare il campionato dopo il calciomercato. Calendari affollati? Situazione tesa”

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