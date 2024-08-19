De Siervo: "È possibile iniziare il campionato dopo il calciomercato. Calendari affollati? Situazione tesa"

L'AD della Lega Serie A ha parlato della possibilità di un possibile avvio del campionato a calciomercato già chiuso

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato della possibilità di dare il via al campionato dopo la chiusura del calciomercato. Queste le sue parole:

"Non è utopia iniziare il campionato dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato anche confrontandoci con le Leghe Europee, ma la Liga Spagnola è stata categorica in tal senso e non siamo riusciti a trovare l'accordo. Nostro malgrado abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato. Anche con la Lega Saudita abbiamo aperto un dialogo che va nella direzione di posticipare l'inizio dei campionati dopo il calciomercato".

Poi, sulla questione dei calendari affollati: "La Serie A come i campionati nazionali non ha aumentato il numero di incontri ufficiali. La FIFA e l’UEFA devono assumersi le responsabilità in tal senso. E’ una situazione complessa e tesa. Ci sono in atto atteggiamenti formali e giurisdizionali per capire se la mancata condivisione del calendario può essere regolare. Così è tutto troppo compresso".

Gazzetta: “Motta vuole Nico per il Verona. Addio a titolo definitivo. Pronto ingaggio da 3,5 milioni netti”

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