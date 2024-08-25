Palladino: "Devo lavorare sull'approccio alla partita. Kean determinante, ne vorrei undici così"
Emozionante la prima al Franchi davanti ai tifosi. Sono rammaricato di non averli ricompensati con una vittoria
Prima partita al franchi e in Europa: quali sono le sensazioni?
E’ stato emozionante giocare per la prima volta a casa davanti ai nostri tifosi, li voglio ringraziare ci hanno dato la spinta in più, il grande rammarico è non avergli regalato una vittoria.
Domani la terza partita in una settimana come si gestiscono le forze e come sta la rosa?
Si gestiscono dosando le forze e avendo una squadra forte. Noi abbiamo una rosa che è competitiva, poi molti giocatori sono già abituati a farlo. Non ci sono gerarchie, tutti devono essere pronti e dare il massimo quando chiamati in causa.
Domani arriva un'altra neopromossa:
Le insidie in serie a sono sempre dietro l’angolo. Sara vogliosa di mettersi in mostra loro si conoscono bene e hanno cambiato poco con un ottimo allenatore. Noi abbiamo lavorato bene negli ultimi due giorni per preparala e portarla a casa
La Fiorentina fin'ora ha un po' mancato approccio:
Non è stato dei migliori l’approccio ma è compito mio dovrò lavorarci. ai ragazzi chiedo atteggiamento, spirito di squadra e la prestazione, ovvio che ci vuole tempo e pazienza ma io li vedo affiatati e determinati, sono sicuro che potremo toglierci soddisfazioni.
Quanto e determinante Kean:
Lo abbiamo voluto a tutti i costi come fiorentina. Sono felice di allenarlo e si vede già che sta facendo bene dall’inizio e da subentrato. Voglio il suo atteggiamento da tutti i giocatori. Ci arriveremo.
FORMAZIONE FIORENTINA: BIRAGHI E COMUZZO IN DIFESA, RICHARDSON NEL MEZZO, BARAK C’È
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