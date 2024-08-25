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FORMAZIONE FIORENTINA: BIRAGHI E COMUZZO IN DIFESA, RICHARDSON NEL MEZZO, BARAK C'È

La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Venezia, le scelte di Palladino e gli undici titolari

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 17:31
FORMAZIONE FIORENTINA: BIRAGHI E COMUZZO IN DIFESA, RICHARDSON NEL MEZZO, BARAK C'È -
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Fiorentina che scende in campo alle 18.30 per la sfida contro il Venezia per la seconda giornata di campionato. Palladino deve fare a meno di Gudmundsson che recuperando e anche di Christensen e Ikonè . Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

Terracciano Ranieri Comuzzo Biraghi Dodo Parisi Amrabat Richardson Barak Kouamé Kean

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