FORMAZIONE FIORENTINA: BIRAGHI E COMUZZO IN DIFESA, RICHARDSON NEL MEZZO, BARAK C'È
La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Venezia, le scelte di Palladino e gli undici titolari
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 17:31
Fiorentina che scende in campo alle 18.30 per la sfida contro il Venezia per la seconda giornata di campionato. Palladino deve fare a meno di Gudmundsson che recuperando e anche di Christensen e Ikonè . Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
Terracciano Ranieri Comuzzo Biraghi Dodo Parisi Amrabat Richardson Barak Kouamé Kean
STASERA LA RISPOSTA DI KOSTIC ALLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/kostic-fara-sapere-stasera-alla-fiorentina-se-accetta-o-meno-la-sua-posizione-si-e-ammorbidita/265430/