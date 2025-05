PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, RICHARDSON E NDOUR IMBARAZZANTI. ROLLY GOL

De Gea 6 Non può nulla sui due gol subiti, per il resto ordinaria amministrazione e nessuna parata degna di nota su un terreno molto insidioso perchè scivoloso e molto bagnato

Pongracic 5,5 Soffre molto la velocità degli attaccanti avversari, bravo in impostazione, male quando deve difendere, spesso in ritardo sulle giocate avversarie. Non tutte le letture sono corrette

Pablo Mari 6 Probabilmente il migliore della difesa viola, o meglio, il meno peggio. Il difensore è l’unico che non soffre particolarmente la rapidità avversaria

Ranieri 5 In grande difficoltà con tutti i diretti avversari che lo sorprendono in tutti i modi. Soffre la velocità di Yeboah che gli scappa più volte anche alle spalle

Dodò 6 Gli unici errori che fa il terzino brasiliano sono quando, nel primo tempo, non è sempre preciso nei cross. Per il resto gioca una gara vivace, ci prova in tutti i modi, mette tanti palloni ottimi nel mezzo,

Mandragora 6,5 Nel primo tempo è piuttosto in ombra, nel secondo tempo avanza la sua posizione e diventa più imprevedibile, il gol è frutto della sua determinazione: calcia da terra con rabbia e potenza

Fagioli 5,5 Il gioco di Palladino non lo esalta, poco palleggio e questo non lo favorisce. Cerca di predicare nel deserto ma con il passare dei minuti cala anche la sua precisione. A volte troppo molle

Gosens 5,5 Dopo la partita da superstar contro il Betis, gioca una gara sottotono, sale spesso ma non trova mai la giusta posizione per colpire a rete. In fase difensiva combatte senza gloria

Ndour 5 Schierato a sorpresa in quello che è il suo ruolo naturale, sulla trequarti. Ma il ragazzo classe 2004 non incide mai, non è mai pericoloso, ed avrebbe anche i palloni per potersi rendere pericoloso ma è sempre spento, senza sussulti.

Richardson 5 Dopo alcune buone partite il calciatore marocchino offre una prestazione molto deludente, non riesce mai a trovare la giusta posizione per far male. Si vede poco

Beltran 5 Gioca in quello che dovrebbe essere il suo ruolo ma partorisce, ancora una volta, una partita in cui non è mai pericoloso in nessun modo. Se fai l’attaccante è non tiri mai in porta con pericolosità vuol dire che non hai fatto una buona partita. Perde la maggior parte dei duelli

Adli 6,5 Porta inventiva alla manovra viola, gioca molto più rapidamente e in verticale rispetto ai predecessori. L’assist per il gol di Mandragora è il suo

Folorunsho 6 Non fa grandi cose, ma gioca molto alto e attacca sempre lo spazio creando apprensione ai difensori del Venezia. La sua fisicità in area di rigore è molto temuta