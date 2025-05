Bucchioni: “Il gioco di Palladino è da provinciale, non si può proporre una roba simile a Firenze”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare della situazione in casa viola dopo la sconfitta con il Venezia: “Ormai andare in Europa è un miraggio perché hai tante squadre davanti e non stai bene a livello fisico e psicologico, purtroppo sarà difficile fare 6 punti adesso perché ieri la Fiorentina è stata davvero inguardabile, è come se avesse ricominciato a giocare un terzo supplementare come giovedì. Per il bene della Fiorentina, bisogna provarci fino in fondo, ma questo calcio non si può proporre a Firenze perché Palladino propone un gioco passivo da provinciale che non funziona e lui non ha l’esperienza per farlo.”

Prosegue: “Il calcio di Palladino va bene per chi si deve salvare ma non per noi che abbiamo giocatori tecnici che non si possono esprimere. Non ci sono idee, non sappiamo combinare né scambiarci il pallone con qualità. Palladino non ha dato schemi e basta non ci siano 2 o 3 giocatori e la squadra è smarrita. Si vedeva proprio che i giocatori non sapevano cosa fare e calciavano lungo a casaccio sperando in un miracolo.”

Sul Venezia: “Palladino non ha saputo gestire il momento e addirittura è andato a marcare il regista del Venezia, piuttosto che mettersi a giocare imponendo il proprio ritmo. Ha preferito rimanere basso contro una squadra che giocava senza attaccanti e che non segna praticamente mai.”

Su Fagioli: “Purtroppo da quando sono riuscite fuori le voci sulle scommesse, lui è crollato. Anche ieri ha offerto una pessima prestazione e sembra un autentico automa che gira per il campo senza meta.”