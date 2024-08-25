Bucchioni: "Questa formazione è di una squadra che si deve salvare, ma i giocatori sono questi da schierare"

Il noto giornalista e tifoso viola ha commentato la formazione che Palladino schiererà oggi contro il Venezia

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni che ha commentato la formazione della Fiorentina contro il Venezia:"Vedo la formazione e non mi sembra una squadra livello, è una squadra che si deve salvare questa. Spero di vedere più maturità e dobbiamo affidarci alle caratteristiche dei singoli come Kean, per il resto la squadra è questa. Ci sono evidenti ritardi sul mercato che danno questo risultato, menomale siamo contro il Venezia e non contro qualcuno di più forte, sennò sarebbe stato un bel problema. Spero di vedere più consapevolezza nei giocatori in campo perché in questo periodo la preparazione batte la tecnica e se non stai bene a livello d'attenzione puoi fare fatica. Aspetto fiduciosamente il 30 agosto per valutare la squadra al completo come spero."

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