TMW: "Per Brekalo ci sono due club interressati, il Venezia di Di Francesco e i Rangers Glasgow"

Josip Brekalo è ormai un esubero in casa Fiorentina. L'esterno croato non rientra più nei piani della società, che sta cercando per lui una sistemazione prima della fine del mercato. Secondo quanto ra...

Josip Brekalo è ormai un esubero in casa Fiorentina. L'esterno croato non rientra più nei piani della società, che sta cercando per lui una sistemazione prima della fine del mercato. Secondo quanto raccolto da TMW, i club interessati a lui al momento sono principalmente il Venezia e i Rangers Glasgow. Da capire se poi si muoverà qualcosa concretamente: nel primo caso resterebbe in Serie A e si giocherebbe la salvezza con un tecnico esperto come Eusebio Di Francesco, nel secondo invece si trasferirebbe in Scozia in un campionato meno competitivo, ma lotterebbe per vincere e farebbe anche l'Europa League. Una decisione che dovrà però prendere qualora le trattative procedessero bene. Intanto il tecnico gigliato Raffaele Palladino non lo ha incluso nella lista dei convocati per la trasferta di oggi in Ungheria contro la Puskas Akademia, valida per il playoff di ritorno di Conference League dopo il 3-3 dell'Artemio Franchi. Tra gli assenti anche il portiere Oliver Christensen e il centrocampista Gino Infantino, altri due calciatori che la società preferirebbe lasciassero Firenze. Lo scrive Tuttomercatoweb

TERZA MAGLIA FIORENTINA

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