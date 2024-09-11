Venezia, ds Antonelli: "Tessmann? Era molto più vicino all'Inter che alla Fiorentina"

Il direttore sportivo del Venezia racconta il retroscena sulle trattative, poi saltate, con Inter e Fiorentina per Tessmann

In conferenza stampa, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, è tornato a parlare della parentesi relativa alla partenza di Tanner Tessmann, centrocampista accostato anche alla Fiorentina nell'ultima finestra di mercato. Queste le sue parole riportate da TMW:

"Sono contento anche per la società, c'era un po' di timore sul fatto che fosse in scadenza di contratto. E' vero che aveva espresso volontà di andare, al contempo è anche vero che non aveva mai detto che sarebbe andato via eventualmente alla scadenza del contratto. Se ambiva ad una società più grande? Sì. Avevamo chiuso subito con l'Inter... Rispetto alla Fiorentina, l'Inter era molto più avanti".

Lazio, Fabiani: “Cataldi? Gli dissi ‘se vuoi, puoi andare’. Mezz’ora dopo i documenti della Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/lazio-fabiani-cataldi-gli-dissi-se-vuoi-puoi-andare-mezzora-dopo-i-documenti-della-fiorentina/267809/