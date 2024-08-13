Commissioni indigeste per Tessmann, affari sfumati e il Venezia lo mette fuori squadra

Pugno duro della società lagunare con l'americano che paga l'aver fatto saltare con i suoi agenti le trattative con Inter e Fiorentina

Il Venezia ha deciso di mettere fuori rosa Tanner Tessmann. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.com, il centrocampista è finito fuori lista e non farà parte del gruppo di calciatori a disposizione di Eusebio Di Francesco per la prima di campionato in programma domenica pomeriggio contro la Lazio. La società ha lanciato un segnale forte dopo che lo statunitense ha fatto saltare le trattative ben avviate con Inter e Fiorentina a causa delle richieste da parte dei suoi agenti. Adesso, con un contratto in scadenza nel 2025, rimarrà ai margini, con il mercato che potrebbe arrivare in suo soccorso.

In carriera Tessmann vanta 99 presenze con il Venezia e 10 gol, 28 gettoni con la maglia del Dallas e 16 con quella del North Texas SC, con cui è riuscito a segnare anche una rete. In Nazionale ha collezionato 2 presenze sotto la guida del commissario tecnico Gregg Berhalter, 10 con l'Under 23, una con l'Under 20 e 2 con la Nazionale olimpica.

Di Tanner Tessmann, Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato così in conferenza stampa: "Ho avuto un colloquio con i ragazzi, ma non sono cose che mi competono e se ne occuperà la società di Tessmann. Ci sono cose da chiarire e sistemare, se ne devo parlare a livello tecnico beh, se è ricercato da squadre importanti allora la risposta è già quella. Valuterà la società in questi giorni il da farsi. Tessmann vi anticipo che non è convocato".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Di Marzio: “Il Genoa chiude domani per il sostituto di Gudmundsson, giovedì l’islandese può essere viola”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-il-genoa-chiude-domani-per-il-sostituto-di-gudmundsson-giovedi-lislandese-puo-essere-viola/264075/