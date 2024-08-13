Di Marzio: "Il Genoa chiude domani per il sostituto di Gudmundsson, giovedì l'islandese può essere viola"

Secondo l'esperto di mercato l'attaccante del Genoa è sempre più vicino a vestire la maglia viola. Si sbloccherebbe cosi anche Nico alla Juve

Albert Gudmundsson si avvicina sempre più a diventare un calciatore della Fiorentina. Nella giornata di giovedì ci si aspetta che la trattativa venga sbloccata, in modo che il trequartista islandese possa trasferirsi in maglia viola. È ormai solo questione di tempo affinché Albert Gudmundsson diventi un nuovo giocatore della Fiorentina. Le parti sono al lavoro per cercare di sbloccare la trattativa, con il Genoa che inoltre conta di chiudere per il suo sostituto (Fabio Silva o Matkovic) nelle prossime 24 ore. Quella di mercoledì potrebbe essere la giornata decisiva, e di conseguenza si potrebbe poi aprire la pista Juventus per Nico Gonzalez.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Castrovilli: “Sto bene, ho voluto fortemente la Lazio dopo due anni e mezzo di buio totale”

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