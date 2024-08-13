Castrovilli: "Sto bene, ho voluto fortemente la Lazio dopo due anni e mezzo di buio totale"

L'ex N.10 della Fiorentina cerca il riscatto alla Lazio, vuole mettersi alle spalle i brutti infortuni e gli ultimi anni a Firenze

Giornata di presentazioni in casa Lazio, con le conferenze stampa dei nuovi arrivati Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna e Nuno Tavares. In particolare, queste le dichiarazioni di Gaetano Castrovilli:

"Io andrò sempre a 100 all'ora e sta al mister decidere se mettermi mezzala o trequarti. Scegliere la Lazio è stato facile, l'ho voluta fortemente. Sto bene, anche se vengo da due anni e mezzo di buio totale. Per me la Lazio vuol dire rinascita", le parole riportate dall'edizione on line del Corriere dello Sport. "Gli infortuni? Spero di averli accantonati, sono stanco. Ruolo? A me basta giocare".

Castrovilli su Immobile e Luis Alberto: "Sono un ragazzo timido quindi non gli avevo chiesto niente sulla Lazio. Quello che ha fatto qui Luis Alberto è immenso. Cercherò di prendere le sue tracce e fare lo stesso percorso. Baroni? Ogni allenatore ha il suo metodo di preparazione. Qui abbiamo corso tanto e abbiamo messo tanta benzina. Mi piace molto il gioco del mister, con il pressing alto. Sono felice".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Romano: “La Juventus continua la trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez, si cerca l’accordo”

https://www.labaroviola.com/romano-la-juventus-continua-la-trattativa-con-la-fiorentina-per-nico-gonzalez-si-cerca-laccordo/264064/