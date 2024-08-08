Corriere dello Sport: “Tessmann litiga con i suoi agenti, vuole solamente la Fiorentina”

Tessmann è sceso in campo in prima persona per cercare di risolvere tutto

Tanner Tessmann vuole solo la Fiorentina e l'ha fatto capire, con forza, anche ai suoi procuratori. La telenovela del mercato continua e questa potrebbe essere una svolta importante nell'affare per il centrocampista del Venezia.

La Fiorentina ha trovato da tempo l'accordo con il club e il giocatore. E quindi, cosa manca? Quello con gli agenti. La richiesta di 2 milioni è considerata troppo alta da Commisso che, da sempre, ha combattuto la battaglia contro queste tipo di spese. Quindi la Fiorentina è stata chiara: o abbassate le pretese, altrimenti la trattativa salta. Adesso Tessmann è sceso in campo in prima persona per risolvere il tutto, litigando proprio con gli agenti. Vedremo se basterà per arrivare a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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