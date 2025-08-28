TMW: "Scatto Fiorentina per Nicolussi Caviglia: incontro con il Venezia per chiudere"

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Fiorentina accelera per Nicolussi Caviglia. Le due società si incontreranno per chiudere

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la Fiorentina avrebbe accelerato per Nicolussi Caviglia. Di seguito la notizia completa:

"La Fiorentina accelera per provare a regalare a mister Stefano Pioli un importante rinforzo a centrocampo ed il nome scelto in questo senso è quello di Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, giocatore reduce da un'ottima stagione in Serie A con la maglia dei lagunari dopo il suo trasferimento dalla Juventus con 35 presenze complessive condita da 4 gol e 3 assist. Dalle ultimissime raccolte da TMW, in queste ore è in programma un faccia a faccia fra le due dirigenze per provare a trovare la quadra economica e chiudere l'operazione: le parti stanno discutendo su un iniziale prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. In totale, l'operazione nel suo complessivo dovrebbe concludersi per una cifra compresa fra i 6 ed i 7 milioni di euro. La squadra viola intanto è in procinto di scendere in campo per il ritorno del preliminare di Conference League contro gli ucraini del Polissya dopo il 3-0 dell'andata e il tecnico Pioli, nella conferenza della vigilia, aveva così parlato degli ultimi giorni di mercato: "Sul mercato dico solo che mancano pochi giorni, vediamo. Col club sono stato chiaro, se possiamo migliorare e aggiungere giocatori con le giuste caratteristiche bene sennò resteremo così".