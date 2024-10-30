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Il Venezia vince in rimonta con l'Udinese e manda all'inferno il Genoa. Prima della Fiorentina sono ultimi

La Fiorentina domani affronterà il Genoa, il Grifone oggi diventa fanalino di coda in A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2024 20:55
Il Venezia vince in rimonta con l'Udinese e manda all'inferno il Genoa. Prima della Fiorentina sono ultimi -
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Finisce una gara infuocata allo Stadio Penzo di Venezia. Il Venezia va prima sotto di due gol contro l'Udinese, ma poi ha la forza di rialzarsi e di trovare una grande rimonta da 0 a 2 a 3 a 2. Alle reti di Lovric e Bravo hanno risposto la doppietta di Pohjanpalo (entrambi i gol su calcio di rigore) e la rete di Nicolussi Caviglia su calcio di punizione. Decisivo poi il rosso rimediato da Touré ad inizio ripresa. Seconda vittoria stagionale per i lagunari che fanno uno scatto al grido di "ci siamo anche noi". Lo scrive TMW.

https://www.labaroviola.com/viviano-chi-ha-criticato-kean-o-de-gea-non-capisce-una-sa-champions-chissa-ma-non-credo-sia-alla-portata/274804/

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