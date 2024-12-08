DAZN, che flop Venezia-Como! Visione difficile, immagini sfocate per le gocce d'acqua sulla telecamere

Gocce ovunque sulla telecamera, difficile la visione della partita

Diluvio e forte vento in Venezia-Como, al Penzo la partita finisce 2-2. Difficili le condizioni in cui hanno giocato le due squadre. La visione della partita su DAZN è stata molto difficile, per la pioggia che scendeva in modo copioso, la telecamere riprendeva immagini sfocate a causa delle gocce d'acqua. Spesso i calciatori erano solo delle 'scie colorate' che si muovevano.

https://www.labaroviola.com/pioggia-di-dediche-per-bove-beltran-per-te-hermanito-de-gea-for-you-brother/280060/