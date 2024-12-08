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DAZN, che flop Venezia-Como! Visione difficile, immagini sfocate per le gocce d'acqua sulla telecamere

Gocce ovunque sulla telecamera, difficile la visione della partita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2024 20:03
DAZN, che flop Venezia-Como! Visione difficile, immagini sfocate per le gocce d'acqua sulla telecamere -
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Diluvio e forte vento in Venezia-Como, al Penzo la partita finisce 2-2. Difficili le condizioni in cui hanno giocato le due squadre. La visione della partita su DAZN è stata molto difficile, per la pioggia che scendeva in modo copioso, la telecamere riprendeva immagini sfocate a causa delle gocce d'acqua. Spesso i calciatori erano solo delle 'scie colorate' che si muovevano.

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